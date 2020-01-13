В Киеве в два раза выросли доходы от туристов

Доходы Киева от туристического сбора увеличились на 30,7 млн гривен с 32,9 млн гривен в 2018 году до 63,6 млн гривен в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"Доход от туристического сбора за прошлый год вырос более чем на 30 млн гривен. Если в 2018 году эта сумма составляла 32,9 млн гривен, то за 2019 год город получил рекордные 63,6 млн гривен при запланированных 35 млн", - отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам, в прошлом году большинство иностранных туристов в Киев приехало из Беларуси, Израиля, США, Германии и Турции.

Также, она отметила, что наблюдается рост иностранных туристов из Индии, Канады и Швеции.

Согласно утвержденному Киевским городским советом решению, ставка туристического сбора в 2019 году составила 0,4% (16,69 грн) от размера минимальной заработной платы для внутреннего туризма и для въездного туризма 1% (41,73 грн).

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