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13 января 2020, понедельник, 17:35 480
Верховная Рада и партии 2020-01-13T17:40:35+02:00
Українські Новини
Провайдеры раскритиковали законопроект "О медиа" и попросили Раду отправить его на доработку

Провайдеры раскритиковали законопроект "О медиа" и попросили Раду отправить его на доработку

Елизавета Кесельман
Законопроект о медиа, Интернет-провайдеры, Интернет Ассоциация Украины, доработка закона, Верховная Рада
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Интернет-ассоциация считает, что законопроект "О медиа" внедряет цензуру среди субъектов в сфере телекоммуникаций и просит профильный комитет отправить законопроект на доработку. Об этом говорится в открытом письме ИнАУ, опубликованном на сайте ассоциации, передают Українські Новини. 

Ассоциация обращает внимание, что в ст. 61 законопроекта предлагается осуществлять регистрацию сервисов, которые предоставляются с использованием услуг поставщика электронных коммуникационных услуг, и сервисов, которые предоставляются через Интернет.

Но, поскольку в тексте законопроекта отсутствует определение "сервиса", то эта норма фактически относится ко всем субъектам телекоммуникаций.

"Фактически предлагается всеобщий учет и цензура деятельности субъектов в сфере телекоммуникаций, поскольку инициаторы законопроекта в тексте законопроекта не предоставили определения термина "сервис", - говорится в письме.

Также ИнАУ отмечает, что предлагаемое в законе определение термина "онлайн-медиа" может распространятся и на провайдеров телекоммуникаций, деятельность которых уже регулируется НКРСИ и законом "О телекоммуникациях".

"Если инициаторы законопроекту под термином "онлайн-медиа" имеют в виду "интернет-СМИ", то это определение и другие положения законопроекта необходимо основательно доработать", - говорится в письме.

Также ассоциация подчеркивает, что ряд положений законопроекта из-за неточности термина "онлайн-медиа" возлагают на провайдеров обязанности ограничивать доступ к веб-сайтам, что не может быть сделано как технически, так и противоречит закону "О телекоммуникации".

"Просим по результатам рассмотрения в вашем комитете проекта Закона "О медиа" (№2693 от 27 декабря 2019), инициаторами выступают народные депутаты Ткаченко А.В., Потураев Н.Р., Кравчук Е.М. и другие, принять вывод о возвращении этого законопроекта субъектам законодательной инициативы на доработку", - говорится в письме.

При этом, комитет гуманитарной и информационной политики, который является профильным для данного законопроекта возглавляет один из его авторов – Александр Ткаченко.

Как сообщали Українськi Новини, 11 депутатов Верховной Рады из фракции "Слуги народа" предлагают парламенту передать Нацсовету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации, а также законодательно закрепить требование к журналисту придерживаться Кодекса этики журналиста, который будет приниматься при участии Нацсовета по телевидению и радиовещанию

Ранее власти, в том числе министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, выступали за необходимость усовершенствования законодательного регулирования медиа, в том числе урегулировать стандарты написания новостей, ввести уголовную ответственность за манипуляцию информацией.

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