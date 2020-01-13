Офіс генпрокурора почав допитувати звільнених з полону на Донбасі

Офіс генерального прокурора почав допити звільнених з полону на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 29 грудня 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

На даний момент проводяться допити потерпілих за місцем проходження реабілітації і лікування.

Слідчі дії планується провести з усіма 76 звільненими з полону особами в самі стислі терміни без шкоди процесу їх фізичного та емоційного відновлення.

Наголошується, що за результатами допитів вже задокументовані чергові докази грубого порушення представниками терористичних організацій самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" норм міжнародного гуманітарного права.

За даними прес-служби, колишні полонені розповідають про катування, застосування фізичного насильства, нелюдське поводження з полоненими, що є ознаками кримінальних злочинів, передбачених ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Процесуальні дії із звільненими особами проводяться з метою встановлення всіх обставин перебування в полоні, а також встановлення осіб, які вчинили відносно них злочини, для подальшого притягнення винних до відповідальності як на національному рівні, так і міжнародними судовими інстанціями.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента опублікував повний список звільнених українців.

Раніше Зеленський заявив, що 50 осіб відмовилися під час обміну повертатися в ОРДЛО.