подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
13 января 2020, понедельник, 13:24 78
Финансы 2020-01-13T13:26:17+02:00
Українські Новини
Депозиты юридических лиц в декабре резко выросли

Депозиты юридических лиц в декабре резко выросли

Сергей Жолобецкий
НБУ, Банки, Депозиты, Вклады

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличились на 2,3% до 544,748 млрд гривен на 1 января.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

В 2019 году вклады населения в банках выросли на 8,6% с 501,7 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в декабре увеличились на 3,9% до 317,6 млрд гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце не изменился и остался на уровне 227,3 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в декабре увеличились на 14,8% до 501,450 млрд гривен.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в декабре для юрлиц снизилась на 1 п.п. до 10,4%, для физлиц снизилась на 0,5 п.п. до 13,9%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 2,3%, для населения – 2,4%.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году вклады населения в банках выросли на 7,3% с 472,2 млрд гривен.

В декабре кредитование экономики заметно сократилось.

В июле-сентябре текущего года количество банковских отделений сократилось на 64 единицы до 8 205 отделений, в то время, как в сентябре население забирало валютные вклады из банков.

Больше новостей о: НБУ Банки Депозиты Вклады

Новости
Контрабанда. Фото: facebook/max.nefyodov
Одесские таможенники обнаружили контрафактных кубиков Рубика на 3 млн гривен 16:14
Зеленский подписал закон о введении штрафа за "кнопкодавство" 16:06
Это личное - Порошенко жаждет мести: Труба отреагировал на открытие дела ГПУ против него 15:59
Черниговщина вошла в тройку лидеров по результатам децентрализации, - Прокопенко 15:55
Ярославский рассказал, почему к нему на Новый год приезжал Кернес 15:49
больше новостей
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ будут исследоваться в Украине 23:48
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
больше новостей
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok