Депозиты юридических лиц в декабре резко выросли

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличились на 2,3% до 544,748 млрд гривен на 1 января. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини. В 2019 году вклады населения в банках выросли на 8,6% с 501,7 млрд гривен. Гривневые вклады населения в банках в декабре увеличились на 3,9% до 317,6 млрд гривен. При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце не изменился и остался на уровне 227,3 млрд гривен. Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в декабре увеличились на 14,8% до 501,450 млрд гривен. По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в декабре для юрлиц снизилась на 1 п.п. до 10,4%, для физлиц снизилась на 0,5 п.п. до 13,9%. Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 2,3%, для населения – 2,4%. Как сообщали Українські Новини, в 2018 году вклады населения в банках выросли на 7,3% с 472,2 млрд гривен. В декабре кредитование экономики заметно сократилось. В июле-сентябре текущего года количество банковских отделений сократилось на 64 единицы до 8 205 отделений, в то время, как в сентябре население забирало валютные вклады из банков.