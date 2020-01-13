Депозиты юридических лиц в декабре резко выросли

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличились на 2,3% до 544,748 млрд гривен на 1 января.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

В 2019 году вклады населения в банках выросли на 8,6% с 501,7 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в декабре увеличились на 3,9% до 317,6 млрд гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце не изменился и остался на уровне 227,3 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в декабре увеличились на 14,8% до 501,450 млрд гривен.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в декабре для юрлиц снизилась на 1 п.п. до 10,4%, для физлиц снизилась на 0,5 п.п. до 13,9%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 2,3%, для населения – 2,4%.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году вклады населения в банках выросли на 7,3% с 472,2 млрд гривен.

В декабре кредитование экономики заметно сократилось.

В июле-сентябре текущего года количество банковских отделений сократилось на 64 единицы до 8 205 отделений, в то время, как в сентябре население забирало валютные вклады из банков.