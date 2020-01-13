У грудні населення "скидало" долар, що дешевшає

У грудні 2019 року населення продало валюти на 181,5 млн доларів більше, ніж купило.

Про це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку в грудні чистий продаж валюти населенням перевищила покупку.

У грудні населення продало 1 668,6 млн доларів і купив 1 487,1 млн доларів.

В 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

Депозити юридичних осіб в грудні різко зросли.

У грудні кредитування економіки помітно скоротилося.