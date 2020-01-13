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13 января 2020, понедельник, 16:44 30
Общество 2020-01-13T16:44:44+02:00
Українські Новини
Киевоблгаз начал кампанию по поиску незаконных подключений к газовой сети

Киевоблгаз начал кампанию по поиску незаконных подключений к газовой сети

Елизавета Кесельман
Киевоблгаз, Кампания, Незаконное потребление газа
Фото:facebook.com/kyivoblgas
Фото:facebook.com/kyivoblgas

"Киевоблгаз" начал проводить ряд мероприятий, направленные на выявление фактов незаконного отбора газа и нарушений норм эксплуатации газового оборудования. Об этом говорится на странице "Киевоблгаза" в Facebook.

 

Отмечается, что предприятие намерено провести ряд мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности газоснабжения.

Первая проверка состоялась в Переяслав-Хмельницком, и пройдет во всех районах.

Как сообщали Українські Новини, в апреле "Киевоблгаз" подал в суд на телеканал Newsone из-за недостоверной информации и фантазии касаемо председателя правления ПАО "Киевоблгаз" Дмитрия Дронова, которого якобы поймали на взятке. 

Кроме того, "Киевоблгаз" задержал мужчину, который требовал от застройщика взятку в размере 8,2 тыс. долларов за корректировку технических условий газификации многоквартирного дома. 

Также газ для населения с мая 2020 будет стоить по рыночной цене, а Кабмин зафиксирует цену на газ после Нового года.

В это время в России рассматривают возможность выплаты $3 млрд долга газом.

 

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