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13 января 2020, понедельник, 16:20 819 Документ
Силовые структуры 2020-01-13T16:33:21+02:00
Українські Новини
СБУ не запрещала Хакамаде и Dr. Alban въезжать в Украину

СБУ не запрещала Хакамаде и Dr. Alban въезжать в Украину

Анна Рудык
Ирина Хакамада, Запрет на въезд, СБУ, Запрет въезда
СБУ. Фото: news.church.ua
СБУ. Фото: news.church.ua

Служба безопасности Украины не принимала решение о запрете на въезд в Украину шведскому артисту Албану Узоме Нвапу (более известный как Dr. Alban) и российскому политику и бизнес-тренеру Ирине Хакамаде.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Издание запросило в СБУ информацию о том, запрещен ли въезд в Украину артисту Dr. Alban, который посетил Украину перед новым годом и принял участие в съемках новогоднего "Вечернего квартала", а также запрещен ли въезд в Украину Хакамаде, которая неоднократно поддержала аннексию Крыма Россией и считает оккупацию победой российского президента Владимира Путина.

СБУ сообщила, что информация по этим вопросам у нее отсутствует.

Как сообщали Українськi Новини, девелоперская компания Taryan Group (Киев) отменила выступление российского политика Ирины Хакамады на DreamBIG Forum.

Также сообщалось, что Зеленский помог снять запрет на въезд Dr. Alban и встретился с певцом в Киеве. Шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму, на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с Зеленским и написал, что его приезд в Украину стал возможен благодаря вмешательству Президента.

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