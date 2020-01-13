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13 января 2020, понедельник, 15:39 187
Транспорт 2020-01-13T15:44:55+02:00
Українські Новини
Аэропорт "Киев" назвал самые популярные направления 2019 года: лидирует Минск

Аэропорт "Киев" назвал самые популярные направления 2019 года: лидирует Минск

Ярина Вацяк
Жуляны, Аэропорт Киев, туристические направления, Туризм
Аэропорт
Аэропорт "Киев". Фото: udp.ua

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского сократил пассажиропоток на 6,9%, или на 0,194 млн пассажиров до 2,618 млн пассажиров в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українськi Новини.

Согласно ему, количество пассажиров на международных направлениях за указанный период составило 2,559 млн человек, на внутренних - 58,8 тыс.

Количество рейсов за указанный период сократилось на 8,4%, или на 2 551 рейс до 27 697, из них международных рейсов было 23 367, внутренних - 4 330.

При этом за декабрь 2019 года пассажиропоток аэропорта сократился на 0,8% до 203,9 тыс. пассажиров по сравнению с декабрем 2018 года (на международных рейсах – 201,5 тыс., на внутренних – 2,4 тыс. пассажиров).

Количество рейсов составило 2 132 на прилет и вылет, что на 6,9% меньше аналогичного периода 2018 года, из них международных – 1 835, внутренних – 297.

Наиболее популярные международные направления в 2019 году:

  • Минск (Беларусь)
  • Варшава (Польша)
  • Шарм-эль-Шейх (Египет)
  • Вена (Австрия)
  • Рим (Италия)
  • Берлин (Германия),
  • Франкфурт-на-Майне (Германия),

Наиболее популярные внутренние направления:

  • Одесса
  • Запорожье
  • Львов

Напомним, ранее был определен ТОП-20 самых популярных туристических направлений 2020 года.

Тем временем Українські Новини собрали самые интересные варианты, где можно отдохнуть зимой на море

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