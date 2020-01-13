Аэропорт "Киев" назвал самые популярные направления 2019 года: лидирует Минск

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского сократил пассажиропоток на 6,9%, или на 0,194 млн пассажиров до 2,618 млн пассажиров в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українськi Новини.

Согласно ему, количество пассажиров на международных направлениях за указанный период составило 2,559 млн человек, на внутренних - 58,8 тыс.

Количество рейсов за указанный период сократилось на 8,4%, или на 2 551 рейс до 27 697, из них международных рейсов было 23 367, внутренних - 4 330.

При этом за декабрь 2019 года пассажиропоток аэропорта сократился на 0,8% до 203,9 тыс. пассажиров по сравнению с декабрем 2018 года (на международных рейсах – 201,5 тыс., на внутренних – 2,4 тыс. пассажиров).

Количество рейсов составило 2 132 на прилет и вылет, что на 6,9% меньше аналогичного периода 2018 года, из них международных – 1 835, внутренних – 297.

Наиболее популярные международные направления в 2019 году:

Минск (Беларусь)

Варшава (Польша)

Шарм-эль-Шейх (Египет)

Вена (Австрия)

Рим (Италия)

Берлин (Германия),

Франкфурт-на-Майне (Германия),

Наиболее популярные внутренние направления:

Одесса

Запорожье

Львов

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