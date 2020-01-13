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13 января 2020, понедельник, 14:24 30
Мир 2020-01-13T14:45:01+02:00
Українські Новини
В Германии на авиабазе нашли мертвыми двух американских военных

В Германии на авиабазе нашли мертвыми двух американских военных

Валерия Драгомирова
Авиабаза, США, Военные, Германия

На авиабазе США Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, что на западе Германии, нашли мертвыми двух американских военнослужащих.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте базы, передает "Европейская правда".

Согласно информации, тела двух 20-летних военных были найдены 9 января примерно в 18:30 в казарме. Экстренные службы объявили их мертвыми примерно в 18:50.

О причинах смерти военных не сообщается.


"Сейчас инцидент расследуется. Дальнейшие детали будут предоставлены после выяснения", - говорится в сообщении.

Оба погибших входили в 52-ю авиационную эскадрилью технического обслуживания.

"Всегда очень трудно терять ценных членов нашей команды", - цитируют в сообщении слова командующего 52-й истребительной авиаэскадры Дэвида Эпперсона.

Как сообщали Українські Новини, в Ираке атаковали авиабазу с военными США. Четыре человека были ранены во время атаки на авиабазу Балад на севере Ирака. 

8 января Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. 

Ранее сообщалось, что Иран выходит из "ядерной сделки " и готовит ракетные войска для мести США за убийство Сулеймани.

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