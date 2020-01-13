В Германии на авиабазе нашли мертвыми двух американских военных

На авиабазе США Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, что на западе Германии, нашли мертвыми двух американских военнослужащих.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте базы, передает "Европейская правда".

Согласно информации, тела двух 20-летних военных были найдены 9 января примерно в 18:30 в казарме. Экстренные службы объявили их мертвыми примерно в 18:50.

О причинах смерти военных не сообщается.



"Сейчас инцидент расследуется. Дальнейшие детали будут предоставлены после выяснения", - говорится в сообщении.

Оба погибших входили в 52-ю авиационную эскадрилью технического обслуживания.

"Всегда очень трудно терять ценных членов нашей команды", - цитируют в сообщении слова командующего 52-й истребительной авиаэскадры Дэвида Эпперсона.



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