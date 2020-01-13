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13 січня 2020, понеділок, 13:24 8
Фінанси 2020-01-13T13:27:07+02:00
Українські Новини
Депозити юридичних осіб в грудні різко зросли

Депозити юридичних осіб в грудні різко зросли

Сергій Жолобецький
НБУ, Банки

Обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривнях та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшилися на 2,3% до 544,748 млрд гривень на 1 січня.

Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

В 2019 році вклади населення в банки зросли на 8,6% з 501,7 млрд гривень.

Гривневі вклади населення в банках у грудні збільшилися на 3,9% до 317,6 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення в гривневому еквіваленті в звітному місяці не змінився і залишився на рівні 227,3 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі і валютні) в грудні збільшилися на 14,8% до 501,450 млрд гривень.

За оперативними даними НБУ, середня процентна ставка по гривневих депозитах (середньомісячна) в грудні для юросіб знизився на 1 п. п. до 10,4%, для фізосіб знизилася на 0,5 п. п. до 13,9%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб склала 2,3%, для населення – 2,4%.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році вклади населення в банки зросли на 7,3% з 472,2 млрд гривень.

У грудні кредитування економіки помітно скоротилося.

В липні-вересні поточного року кількість банківських відділень скоротилося на 64 одиниці до 8 205 відділень, в той час, як у вересні населення забирало валютні вклади з банків.

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