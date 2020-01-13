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13 січня 2020, понеділок, 13:20 11
Судова влада 2020-01-13T13:24:44+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура відкрила справу проти Труби

Генпрокуратура відкрила справу проти Труби

Елизавета Драбкина
Генпрокуратура, ДБР, Роман Труба
Роман Труба. Фото: Дзеркало тижня
Роман Труба. Фото: Дзеркало тижня

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого розголошення колишнім директором Державного бюро розслідувань Романом Трубою відомостей досудового розслідування.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність"), яку він опублікував на своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

У ньому йдеться, що 13 грудня ці відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) і ст. 387 (розголошення даних досудового слідства) Кримінального кодексу.

Зазначається, що справу було доручено вести Головного слідчому управлінню Національної поліції.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро розслідувати записи з можливою участю Труби.

Раніше тимчасово виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила про істотні порушення в роботі бюро.

Також Звіробій після допиту в ДБР подала заяву на Трубу.

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