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13 января 2020, понедельник, 12:12 8
Жизнь 2020-01-13T12:12:02+02:00
Українські Новини
В Северной Ирландии разрешили однополые браки

В Северной Ирландии разрешили однополые браки

Валерия Драгомирова
Северная Ирландия, Великобритания, Однополые браки
Однополый брак. Фото: pinterest
Однополый брак. Фото: pinterest

С понедельника, 13 января, в Северной Ирландии начали официально признавать однополые браки.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

С сегодняшнего дня однополые пары смогут зарегистрироваться для того, чтобы жениться, а первые церемонии состоятся в феврале. Поскольку пары должны указать о своем намерении вступить в брак за 28 дней.  Ожидается, что первые свадьбы состоятся в неделю Дня святого Валентина.

Для уже женатых пар брак теперь будет официально признаваться. Вместе с тем те, кто уже находится в гражданском партнерстве, не сможет оформить его в брак на этом этапе. В этом году Бюро Северной Ирландии должно начать консультации о переоформлении гражданских партнерств и роли церкви в однополых браках.

Гетеросексуальные пары также смогут вступать в гражданские партнерства с сегодняшнего дня.

Отмечается, что на территории Великобритании однополые браки были разрешены в Англии, Шотландии и Уэльсе с 2014 года, но не в Северной Ирландии. Эти запреты на протяжении многих лет поддерживали консервативные политики.


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