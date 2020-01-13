После выходных рубль в киевских обменниках подешевел

В понедельник, 13 января, средний курс покупки наличного рубля в обменниках киевских банков по сравнению с курсом рубля 11 января, вырос на 2 копейки до 3,46 за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля понизился на 2 копейки до 3,94 за 10 рублей.

Курс рубля на 13 января в обменных пунктах Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,48 3,94 Максимальный 3,80 5,00 Минимальный 2,30 3,86

Как сообщали Українські Новини, НБУ сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 января, на уровне 23,9677 UAH/USD.

Тем временем, в Украине в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. В банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH/USD.