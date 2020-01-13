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13 января 2020, понедельник, 11:15 72
Финансы 2020-01-13T11:15:55+02:00
Українські Новини
После выходных рубль в киевских обменниках подешевел

После выходных рубль в киевских обменниках подешевел

Надежда Комендантова
курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине

В понедельник, 13 января, средний курс покупки наличного рубля в обменниках киевских банков по сравнению с курсом рубля 11 января, вырос на 2 копейки до 3,46 за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля понизился на 2 копейки до 3,94 за 10 рублей.

Курс рубля на 13 января в обменных пунктах Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,48 3,94
Максимальный 3,80 5,00
Минимальный 2,30 3,86

Как сообщали Українські Новини, НБУ сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 января, на уровне 23,9677 UAH/USD.

Тем временем, в Украине в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. В банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH/USD.

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