В 2019 Ferrexpo сократила производство окатышей на 0,8% до 10,5 млн тонн

В 2019 году по сравнению с 2018 годом контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компания Ferrexpo plc (Великобритания) сократила производство окатышей на 0,8%, или на 88 тыс. тонн до 10,518 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

В 2019 году по сравнению 2018 годом компания сократила производство окатышей из руды с 62-процентным содержанием железа на 41% до 402,83 тыс. тонн, а также увеличила производство окатышей из руды с содержанием железа в 65% на 1,6% до 10,116 млн тонн.

В октябре-декабре по сравнению с июлем-сентябрем 2019 года компания увеличила производство окатышей на 3 % до 2,628 млн тонн.

В 2019 компания увеличила производство окатышей из собственной руды на 0,1% до 10,518 млн тонн.

Как сообщали Українськi Новини, За последние 9 месяцев стоимость компании находящегося в розыске украинского олигарха снизилась в 2 раза.

Также Миллиардера Жеваго объявили в международный розыск.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.