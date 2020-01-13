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13 січня 2020, понеділок, 10:20 8
Економіка 2020-01-13T12:15:03+02:00
Українські Новини
У 2019 Ferrexpo скоротила виробництво котунів на 0,8% до 10,5 млн тонн

У 2019 Ferrexpo скоротила виробництво котунів на 0,8% до 10,5 млн тонн

Александр Дмитриенко
Ferrexpo, Костянтин Жеваго, котун

У 2019 порівняно з 2018 роком компанія Ferrexpo plc (Велика Британія), що контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область),  скоротила виробництво котунів на 0,8%, або на 88 тис. тонн, до 10,518 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

У 2019 порівняно з 2018 роком компанія скоротила виробництво котунів з руди з 62-процентним вмістом заліза на 41% до 402,83 тис. тонн, а також збільшила виробництво котунів з руди з вмістом заліза в 65% на 1,6% до 10,116 млн тонн.

У жовтні-грудні порівняно з липнем-вереснем 2019 року компанія збільшила виробництво котунів на 3% до 2,628 млн тонн.

В 2019 компанія збільшила виробництво котунів з власної руди на 0,1% до 10,518 млн тонн.

Як повідомляли Українськi Новини,Як повідомляли Українські Новини, За останні 9 місяців вартість компанії українського олігарха, що перебуває у розшуку, знизилася в 2 рази.

Мільярдера Жеваго оголосили в міжнародний розшук.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського Гзк, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.

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