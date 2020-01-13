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13 січня 2020, понеділок, 10:16 9
Австралія 2020-01-13T10:45:34+02:00
Українські Новини
Уряд Австралії хоче виділити $50 млн для відновлення дикої природи

Уряд Австралії хоче виділити $50 млн для відновлення дикої природи

Валерия Драгомирова
Пожежі, Дика природа, Австралія

Уряд Австралії має намір виділити 50 млн доларів на відновлення дикої природи, яка постраждала від масштабних пожеж. Про це написала міністр охорони навколишнього середовища Австралії Сюзан Лей на сторінці в Instagram.

За словами міністра, половина з цих грошей буде витрачена на відродження постраждалих популяцій тварин.

"Сьогодні я анонсувала виділення 50 млн доларів в якості надзвичайного заходу з відновлення природи і середовища існування диких тварин, а також для того, щоб підтримати роботу вчених, екологів та громадських організацій", - зазначила Лей.

 
 
 
 
 
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Today I have announced $50 million for an Emergency Wildlife and Habitat Recovery Package to support immediate work to protect wildlife and work with scientists, ecologists, communities and land managers to plan the longer term protection and restoration effort.

Допис, поширений Sussan Ley (@sussanleymp)

Як повідомляли Українські Новини, на зміну лісових пожеж на Австралію насувається тропічний циклон "Клавдія".

Раніше в Австралії скинули з повітря тисячі кілограм їжі для постраждалих від пожеж кенгуру.

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