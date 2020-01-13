Уряд Австралії хоче виділити $50 млн для відновлення дикої природи

Уряд Австралії має намір виділити 50 млн доларів на відновлення дикої природи, яка постраждала від масштабних пожеж. Про це написала міністр охорони навколишнього середовища Австралії Сюзан Лей на сторінці в Instagram. За словами міністра, половина з цих грошей буде витрачена на відродження постраждалих популяцій тварин. "Сьогодні я анонсувала виділення 50 млн доларів в якості надзвичайного заходу з відновлення природи і середовища існування диких тварин, а також для того, щоб підтримати роботу вчених, екологів та громадських організацій", - зазначила Лей. Переглянути цей допис в Instagram Today I have announced $50 million for an Emergency Wildlife and Habitat Recovery Package to support immediate work to protect wildlife and work with scientists, ecologists, communities and land managers to plan the longer term protection and restoration effort. Допис, поширений Sussan Ley (@sussanleymp) 12 Січ 2020 р. о 5:05 PST Як повідомляли Українські Новини, на зміну лісових пожеж на Австралію насувається тропічний циклон "Клавдія". Раніше в Австралії скинули з повітря тисячі кілограм їжі для постраждалих від пожеж кенгуру.