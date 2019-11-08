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  • Миллиардер Майкл Блумберг будет баллотироваться в президенты США в 2020 году
08 ноября 2019, пятница, 16:32 65
Америка 2019-11-08T16:33:42+02:00
Українські Новини
Миллиардер Майкл Блумберг будет баллотироваться в президенты США в 2020 году

Миллиардер Майкл Блумберг будет баллотироваться в президенты США в 2020 году

Майкл Блумберг, Демократическая партия, президент США, Выборы в США
Майкл Блумберг. Фото: ftime.com
Майкл Блумберг. Фото: ftime.com

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг подаст документы для участия в выборах президента США в 2020 году. Баллотироваться Блумберг будет от Демократической партии. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на BВС.

По данным Forbes, чистый капитал Блумберга составляет $52 млрд. А это почти в 17 раз больше, чем у Трампа ($3,1 млрд). Отмечается, что Блумберг был банкиром с Уолл-стрит и основал империю финансового издательства, носящую его имя. Как филантроп он пожертвовал миллионы долларов на образовательные, медицинские и другие цели.

Сообщается, что уже 17 кандидатов от Демократической партии заявили о своем участии в выборах президента. Со стороны республиканцев три кандидата заявили, что будут соперничать с Дональдом Трампом в первичном конкурсе партии. Но, по словам советника Блумберга Говарда Вулфсона, миллиардер обеспокоен тем, что ни один из кандидатов от демократов не сможет победить Трампа на выборах 2020 года. Вулфсон добавил, что Блумберг обдумывал решение о своем участии в выборах в течение нескольких недель.

Миллиардер уже направил сотрудников своего будущего штаба для сбора необходимых подписей в Алабаму, где до 8 ноября можно вступить в предвыборную гонку.

По данным Real Clear Politics, в октябре рейтинг главного конкурента Трампа — бывшего вице-премьера Джо Байдена — упал почти до минимальной отметки. По состоянию на начало октября его готовы поддержать лишь 26,2% опрошенных. В апреле этого года, когда Байден заявил о намерении участвовать в выборах, его рейтинг составлял 30,3%, а в мае вырос до 41,4%.


Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Блумберга назначили спецпосланником ООН по вопросам климата.

Ранее Цукерберг заявил, что Россия, Китай и Иран собираются вмешаться в американские выборы.  

Тем временем, Зеленский сказал, что не хочет быть вовлеченным в выборы в США


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