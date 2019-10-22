Россия, Китай и Иран собираются вмешаться в американские выборы, - Цукерберг

Основатель социальной сети Facebook американец Марк Цукерберг заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие выборы в США, сообщает "Украинская правда" со ссылкой NBC News.

По словам руководителя Facebook, соцсеть готова противостоять попыткам иностранного вмешательства в американские выборы 2020 года.

"Мы продолжаем наблюдать, что их тактика развивается. Эти национальные государства намерены активно участвовать в предстоящих выборах. Сейчас мы видим, как Россия, Иран и Китай используют все более изощренную тактику для вмешательства в выборы", - сказал Цукерберг.

Он подчеркнул, что Facebook ранее смог предотвратить попытки оказать влияние на выборы в различных странах, в том числе во Франции, Германии, Мексики, Индии и Бразилии.

"То, что нам удалось проактивно идентифицировать и снять их, является сигналом того, что наши системы сейчас гораздо более развиты, чем были раньше", - сказал Цукерберг.

Как сообщали Українські Новини, Facebook выбыл из десятки самых дорогих брендов мира. Также Facebook удалил 650 страниц, которые посчитал дезинформацией, распространяемой Россией и Ираном.

Тем временем Facebook, Instagram и WhatsApp не станут больше хранить данные в странах с нарушениями прав человека.