Блумберга обвинили в эксплуатации заключенных для своей предвыборной кампании на пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который заявил о том, что будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году, получил обвинение в свой адрес об использовании труда заключенных для своей предвыборной кампании. Об этом передает ВВС.

Отмечается, что труд заключенных использовали в колл-центрах для обзвона избирателей. У Блумберга признали этот факт, заявив, что ничего не знали об использовании заключенных. Штаб миллиардера добавил, что расторг соглашение с подрядчиком, предоставлявшим эти услуги.

Блумберг сотрудничал с компанией ProCom. Фирма владеет двумя центрами в государственных тюрьмах Оклахомы. Заключенные подписали контракт на звонки по крайней мере из одной из этих тюрем — женской тюрьмы с низким уровнем режима строгости и вместимостью более 900 заключенных.

Согласно информации ведомства, в прошлом многие частные фирмы в США использовали так называемый "тюремный инсорсинг" как альтернативу дешевой рабочей силе.

К примеру, заключенных использовали для упаковки кофе Starbucks и производства женского белья. Заключенным также платили $1 в день за борьбу с лесными пожарами в Калифорнии в прошлом году.

Сторонники утверждают, что эта практика стимулирует местную экономику и предоставляет заключенным навыки и доход. Но критики утверждают, что тюремный труд является незаконной эксплуатацией и препятствует реабилитации заключенных.

Как сообщали Українські Новини, ранее Блумберг заявил о том, что планирует победить Трампа и стать новым президентом США.

Также Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие выборы в США.