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12 января 2020, воскресенье, 14:36 70
Экономика 2020-01-12T14:36:20+02:00
Українські Новини
ФГИ запустил в тестовом режиме виртуальные комнаты данных по объектам приватизации

ФГИ запустил в тестовом режиме виртуальные комнаты данных по объектам приватизации

Александр Дмитриенко
ФГИ, Приватизация, Инвестор, доступ к информации

Фонд государственного имущества (ФГИ) запустил в тестовом режиме виртуальные комнаты данных по объектам приватизации.

Об этом говорится в сообщении ФГИ, передают Українськi Новини.

"Предполагается, что по большинству объектов приватизации будет создано виртуальное хранилище документов, которое является важным фактором принятия решения инвесторами о покупке того или иного объекта. Обычно этот перечень включает учредительные, разрешительные, организационные, операционные, претензионно-исковые и правоустанавливающие документы, документы по труду, финансовую отчетность и договоры", - говорится в нем.

Главная цель такого раскрытия - упростить доступ к информации и убрать коррупцию при ее получении, увеличить прозрачность процесса приватизации, повысить конкуренцию и, соответственно, цену объектов на аукционах.

"Сейчас доступ ко всем имеющимся документам, не содержащим коммерческую тайну, будет предоставляться всем желающим после короткой регистрации на портале vdr.spfu.gov.ua. Ожидается, что в течение первого квартала 2020 будет внедрена полноценная система комнат данных, предусматривающий соглашение о неразглашении и раскрытии всей информации по объекту", - говорится в сообщении.

Также планируется создание физической комнаты данных, посетив которую можно будет ознакомиться с оригиналами документов согласно соответствующему доступу.

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