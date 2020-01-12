ФДМ запустив у тестовому режимі віртуальні кімнати даних щодо об'єктів приватизації

Фонд державного майна (ФДМУ) запустив у тестовому режимі віртуальні кімнати даних щодо об'єктів приватизації.

Про це йдеться в повідомленні ФДМУ, передають Українські Новини.

"Передбачається, що за більшістю об'єктів приватизації буде створено віртуальне сховище документів, яке є важливим чинником прийняття рішення інвесторами про купівлю того чи іншого об'єкта. Зазвичай цей перелік включає установчі, дозвільні, організаційні, операційні, претензійно-позовні та правовстановні документи, документи з праці, фінансову звітність і договори", - сказано в ньому.

Головна мета такого розкриття - спростити доступ до інформації та прибрати корупцію при її отриманні, збільшити прозорість процесу приватизації, підвищити конкуренцію та, відповідно, ціну об'єктів на аукціонах.

"Зараз доступ до всіх наявних документів, що не містить комерційну таємницю, буде надаватися всім бажаючим після короткої реєстрації на порталі vdr.spfu.gov.ua. Очікується, що протягом першого кварталу 2020 буде впроваджено повноцінну систему кімнат даних, що передбачає угоду про нерозголошення і розкриття всієї інформації щодо об'єкта", - йдеться в повідомленні.

Також планується створення фізичної кімнати даних, відвідавши яку можна буде ознайомитися з оригіналами документів згідно з відповідним доступом.

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