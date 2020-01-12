подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
12 января 2020, воскресенье, 13:40 210
Транспорт 2020-01-12T15:00:01+02:00
Українські Новини
Киевский метрополитен перевез полмиллиарда пассажиров в 2019

Киевский метрополитен перевез полмиллиарда пассажиров в 2019

Александр Дмитриенко
Киевский метрополитен, Метро, Пассажиропоток, Киев

В 2019 году коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" перевезло 495,3 млн пассажиров, что на 700 тыс. меньше, чем в прошлом году.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українські Новини.

Наиболее загруженной в 2019 году стала станция "Академгородок" (21,3 млн пассажиров), наименее загруженной - станция "Днепр", которая  приняла 938,6 тыс. человек.

На красной линии метрополитена было перевезено 203,176 млн человек, второй по загруженности осталась синяя линия - 173,2 млн пассажиров.

Максимальный пассажиропоток на синей линии наблюдался на станции "Минская" (более 17 млн за год), минимальный - на станции "Почтовая площадь" (4,9 млн).

Зеленой линей в 2019 году воспользовались почти 118,8 млн пассажиров, наибольший пассажиропоток зафиксирован на станциях "Лукьяновская" (14 млн пассажиров) и "Позняки" (14,8 млн), меньше всего на этой линии пользуются станцией "Красный хутор" (1,8 млн пассажиров).

Как сообщали Українськi Новини, Суд продлил арест "минера" моста Метро до 16 февраля

Также В Киеве закрывали две центральные станции метро

Больше новостей о: Киевский метрополитен Метро Пассажиропоток Киев

Новости
В Кривом Роге грузовой поезд столкнулся с локомотивом, вагоны сошли с рельс 14:44
ФГИ запустил в тестовом режиме виртуальные комнаты данных по объектам приватизации 14:36
Найдены убийцы Амины Окуевой 14:18
Украина обогнала Китай по экспорту сельхозпродукции в Евросоюз 13:51
Киевский метрополитен перевез полмиллиарда пассажиров в 2019 13:40
больше новостей
Транспортное происшествие на ж/д станции: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов 15:25
Самую большую компенсацию за аренду жилья получил  депутат от "Слуги народа" 21:16
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
Тарифы на отопление снизили: сколько сэкономят украинцы на коммуналке 10:15 Инфографика
больше новостей
Все с пулевыми и осколочными ранениями: в Киев прибыли тяжелораненые герои Донбасса 22:55
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Самую большую компенсацию за аренду жилья получил  депутат от "Слуги народа" 21:16
Тарифы на отопление снизили: сколько сэкономят украинцы на коммуналке 10:15 Инфографика
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok