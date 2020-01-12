Киевский метрополитен перевез полмиллиарда пассажиров в 2019

В 2019 году коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" перевезло 495,3 млн пассажиров, что на 700 тыс. меньше, чем в прошлом году.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українські Новини.

Наиболее загруженной в 2019 году стала станция "Академгородок" (21,3 млн пассажиров), наименее загруженной - станция "Днепр", которая приняла 938,6 тыс. человек.

На красной линии метрополитена было перевезено 203,176 млн человек, второй по загруженности осталась синяя линия - 173,2 млн пассажиров.

Максимальный пассажиропоток на синей линии наблюдался на станции "Минская" (более 17 млн за год), минимальный - на станции "Почтовая площадь" (4,9 млн).

Зеленой линей в 2019 году воспользовались почти 118,8 млн пассажиров, наибольший пассажиропоток зафиксирован на станциях "Лукьяновская" (14 млн пассажиров) и "Позняки" (14,8 млн), меньше всего на этой линии пользуются станцией "Красный хутор" (1,8 млн пассажиров).

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