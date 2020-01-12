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12 января 2020, воскресенье, 21:00 569
Общество 2020-01-12T22:00:02+02:00
Українські Новини
Сильный ветер и плюсовая температура: прогноз погоды на понедельник

Сильный ветер и плюсовая температура: прогноз погоды на понедельник

Ярина Вацяк
Укргидрометцентр, Погода на завтра, Прогноз погоды, Погода

По прогнозу погоды на 13 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем -1…+6 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -5…-10 градусов, днем 0…-5 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +2…+4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-6 градусов, днем +1…+7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем -1…+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем +1…+7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +2…+7 градусов.

В Ялте без осадков. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +5…+7 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на крещенскую неделю.

Тем временем, после того, как некоторые погодные ресурсы дали предсказали рекордные морозы до -27 градусов в Украние в конце января 2020 года, синоптики Укргидрометцентра  заявили, что такой прогноз некорректен.

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