Шквалы ветра и аномальное тепло: синоптики дали прогноз на крещенскую неделю

После практически весеннего дня в субботу погода в Украине испортится - ожидается порывистый штормовой ветер.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

12 января, в Украине осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура будет колебаться от 1 мороза до 2 тепла ночью и от -1 до 5 градусов тепла днем. В Карпатах – от 0 до -10 мороза.

В Киеве в воскресенье также без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью и днем – от 0 до +2.

В то же время, по всей стране ожидается порывистый ветер, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Такая погода обусловлена приходом антициклона.

Погода в Украине 12 января от meteo.gov.ua

В понедельник, 13 января сохранится сухая погода с температурой +3... +5, на северо-востоке от 0 до +2, в Крыму +5... +7. Ночью похолодает до небольших минусов.

Погода в Украине 13 января от meteo.gov.ua

Подобная синоптическая ситуация с плюсовой температурой днем, небольшим минусом ночью, а также отсутствием осадков и преимущественно солнечной погодой продлится в стране вплоть до вторника-среды, 14-15 января.

Погода в Украине 14 января от meteo.gov.ua

И в четверг 16 января, практически накануне Крещения, столбики термометров покажут до +7 днем. Ночью температура опустится местами до -6.

Погода в Украине 16 января от meteo.gov.ua

В то же время, погода в Украине на Крещение Господне 2020, которое будет отмечаться в воскресенье, 19 января, будет аномально теплой.

На Крещение 2020 ночью прогнозируется небольшой мороз, а днем - плюсовая температура, - сообщил Обозревателю ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.

По словам собеседника, нехарактерную для середины января погоду вызывают умеренно-влажные и умеренно-теплые воздушные массы из Атлантики.

Мурмыло добавил, что погода в Украине в период 11-20 января будет почти одинаковая, существенные осадки не ожидаются. "Ночью 0… -6 градусов, а днем +1… +7 градусов", - заявил он.

Погода в Киеве на 2 недели. График: Метеопрог

Напомним, после того, как некоторые погодные ресурсы дали предсказали рекордные морозы до -27 градусов в Украние в конце января 2020 года, синоптики Укргидрометцентра заявили, что такой прогноз некорректен.

Тем временем, 2019 год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.