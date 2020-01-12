подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Идет похолодание с ураганным ветром: синоптик предупредила о резкой смене погоды
12 января 2020, воскресенье, 06:00 771 Карта
Жизнь 2020-01-12T06:00:02+02:00
Українські Новини
Идет похолодание с ураганным ветром: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Идет похолодание с ураганным ветром: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, Наталка Диденко, Погода на выходные, погода в январе, погода в январе-2020, погода зимой, Прогноз, Погода
Непогода. Фото: news.pn
Непогода. Фото: news.pn

Вопреки прогнозам синоптиков об аномальных снегопадах и рекордных морозах, зима до Украины пока так и не дошла. В воскресенье похолодает, но всего на пару градусов. Не будет по-весеннему тепло, как в субботу, но и до зимнего холода далеко. 

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Снег, и дождь ожидаются 12 января, но не в Украине", - написала она.

По словам Диденко, благодаря влиянию антициклона, центр которого в воскресенье расположится над Румынией, будет преобладать сухая с солнечными прояснениями погода.

"Температура воздуха, по сравнению с сегодняшней уже просто настоящей весенней погодой, снизится. Похолодает днем ​​до 1 мороза - 3 тепла, на юге ожидается до +6 градусов", - предупредила синоптик.

Однако погода будет достаточно некомфортной из-за порывистого западного ветра, поэтому холодные ощущения в воскресенье усилятся.

В Киеве 12 января будет сухо, ветрено и похолодает до +2 градусов днем.

В ближайшие дни ни снега, ни ощутимого мороза не прогнозируется. "Ночью попытается взяться несчастными "минусами", но днем ​​до Иордана, к Ивану, к 19-20 января, - только "плюсы", - предупредила Диденко.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на всю зиму, в котором прогнозируют позднюю весну. 

Тем временем синоптики дали прогноз на весь 2020 год. Ожидается больше ураганов и наводнений.

 

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Украине погода в Киеве Наталка Диденко Погода на выходные погода в январе погода в январе-2020 погода зимой Прогноз Погода

Новости
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
Государственный цинизм высшей степени: в соцсетях обсуждают выплаты семьям погибших в авиакатастрофе в Иране 08:09
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ будут исследоваться в Украине 23:48
больше новостей
Самую большую компенсацию за аренду жилья получил  депутат от "Слуги народа" 21:16
Транспортное происшествие на ж/д станции: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов 15:25
Кабмин повысил оклад генпрокурора в 2,5 раза 12:10
Тарифы на отопление снизили: сколько сэкономят украинцы на коммуналке 10:15 Инфографика
Ракета, сбившая самолет МАУ, могла вылететь с базы Ирана, - Bellingcat 11:50
больше новостей
Все с пулевыми и осколочными ранениями: в Киев прибыли тяжелораненые герои Донбасса 22:55
Кабмин повысил оклад генпрокурора в 2,5 раза 12:10
Самую большую компенсацию за аренду жилья получил  депутат от "Слуги народа" 21:16
Экс-начальник ГСУ СБУ Вовк претендует на должность первого замдиректора ГБР 12:44
Тарифы на отопление снизили: сколько сэкономят украинцы на коммуналке 10:15 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok