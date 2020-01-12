Идет похолодание с ураганным ветром: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Вопреки прогнозам синоптиков об аномальных снегопадах и рекордных морозах, зима до Украины пока так и не дошла. В воскресенье похолодает, но всего на пару градусов. Не будет по-весеннему тепло, как в субботу, но и до зимнего холода далеко. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. "Снег, и дождь ожидаются 12 января, но не в Украине", - написала она. По словам Диденко, благодаря влиянию антициклона, центр которого в воскресенье расположится над Румынией, будет преобладать сухая с солнечными прояснениями погода. "Температура воздуха, по сравнению с сегодняшней уже просто настоящей весенней погодой, снизится. Похолодает днем до 1 мороза - 3 тепла, на юге ожидается до +6 градусов", - предупредила синоптик. Однако погода будет достаточно некомфортной из-за порывистого западного ветра, поэтому холодные ощущения в воскресенье усилятся. В Киеве 12 января будет сухо, ветрено и похолодает до +2 градусов днем. В ближайшие дни ни снега, ни ощутимого мороза не прогнозируется. "Ночью попытается взяться несчастными "минусами", но днем до Иордана, к Ивану, к 19-20 января, - только "плюсы", - предупредила Диденко. Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на всю зиму, в котором прогнозируют позднюю весну. Тем временем синоптики дали прогноз на весь 2020 год. Ожидается больше ураганов и наводнений.