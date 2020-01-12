Идет похолодание с ураганным ветром: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Вопреки прогнозам синоптиков об аномальных снегопадах и рекордных морозах, зима до Украины пока так и не дошла. В воскресенье похолодает, но всего на пару градусов. Не будет по-весеннему тепло, как в субботу, но и до зимнего холода далеко.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Снег, и дождь ожидаются 12 января, но не в Украине", - написала она.

По словам Диденко, благодаря влиянию антициклона, центр которого в воскресенье расположится над Румынией, будет преобладать сухая с солнечными прояснениями погода.

"Температура воздуха, по сравнению с сегодняшней уже просто настоящей весенней погодой, снизится. Похолодает днем ​​до 1 мороза - 3 тепла, на юге ожидается до +6 градусов", - предупредила синоптик.

Однако погода будет достаточно некомфортной из-за порывистого западного ветра, поэтому холодные ощущения в воскресенье усилятся.

В Киеве 12 января будет сухо, ветрено и похолодает до +2 градусов днем.

В ближайшие дни ни снега, ни ощутимого мороза не прогнозируется. "Ночью попытается взяться несчастными "минусами", но днем ​​до Иордана, к Ивану, к 19-20 января, - только "плюсы", - предупредила Диденко.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на всю зиму, в котором прогнозируют позднюю весну.

Тем временем синоптики дали прогноз на весь 2020 год. Ожидается больше ураганов и наводнений.