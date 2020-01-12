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  • Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ
12 січня 2020, неділя, 08:49 147
Політика 2020-01-12T09:05:18+02:00
Українські Новини
Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ

Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ

Ярина Вацяк
Росія, Сочі, Межигір'я, Віктор Янукович, Янукович
Янукович захоплює землю в Сочі. Фото: OBOZREVATEL
Янукович захоплює землю в Сочі. Фото: OBOZREVATEL

У той час, як в Україні Оболонський районний суд Києва заочно засудив колишнього Президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі, в Росії розгорівся новий скандал з екс-президентом України. У Сочі через суди Янукович віджав ділянку з озером в заповідній зоні у жителів Сочі, які скаржаться, що він обманним шляхом скуповує у них землі.

Януковичу захоплювати землі допомагають суди, пише OBOZREVATEL.

Оформлює на співмешканку

Офіційним покупцем землі є співмешканка Януковича Любов Полежай. Вона стала громадянкою Росії та змінила прізвище на дівоче – Садикова. Спершу Полежай відсудила в адміністрації Сочі 1 га у Хостинском районі міста. А суду пояснила, що вибрала собі ділянку, за свій кошт виготовила схему для кадастрової карти. Але Департамент архітектури, містобудування та благоустрою адміністрації міста чомусь відмовив.

І Центральний суд Сочі зобов'язав чиновників внести ці дані в кадастрову карту курортного міста. Зараз Любов знову звернулася за "захистом" в російський суд – цього разу адміністрація міста не захотіла узаконити 2,2 га землі для сільськогосподарського використання в селі Прогрес (Великий Сочі).

Чиновники пояснювали суду, що ділянка частково розташована в охоронній зоні. Адже там розміщена розподільна міська електрична мережа, у якій заплановані ремонт і реконструкція.

"І, за правилами землекористування і забудови муніципального утворення міста-курорту Сочі, ділянка розташована в зоні забудови індивідуальними будинками садибного типу. І не призначена для сільськогосподарського використання", – запевняли вони служителів Феміди.

Але суд постановив задовольнити всі забаганки колишньго президентського подружжя. А відмову чиновників визнав незаконною.

Вирощували чай і смажили шашлики

Селище Прогрес, на території якого сім'я колишнього президента захоплює території, розташоване в мальовничому місці знаменитого курорту – на гірському схилі в межиріччі Мацеста й Агура і неподалік від берега Чорного моря. Рієлтори пропонують тут ділянки під індивідуальну житлову забудову ціною $22-74 тис. за 6-8 соток. Тобто вартість придбаної Януковичем землі грубо можна оцінити майже в 3 млн доларів.

Ми поспілкувалися з тутешніми жителями в соцмережах, які просто в шоці від того, що відбувається. "Там рівне місце, озеро, природа і особливо цінні землі. Там вирощували чай, фундук. Тепер заповідники віддають під забудову", – розповідає Ігор. За його словами, раніше тут був фруктовий сад, який також вирубали для будівництва котеджів.

Водночас місцевим прекрасно відомо, хто захоплює землю. "77 га пішли під індивідуальне житлове будівництво, 7 га – під міське кладовище, та плюс Януковичу 3 га під підсобне господарство в самому центрі села (колишньої Абазінки) з озером, на якому всі шашлики безкоштовно смажили. Бог із тим Януковичем, але коли похорони відбуваються, там не роз'їхатися – дорога вузька", – скаржаться вони в соцмережах.

Кілька років тому містяни розповідали нам, що перший особняк і земельну ділянку, які дуже нагадують мініатюрне Межигір'я, Янукович спорудив на вулиці Єсауленка. Тоді у них почалися проблеми з водою, яку через будівництво стали часто відключати.

Торік навколо напівзруйнованої будівлі НДІ культурології (по сусідству з маєтком Януковича) виріс паркан і з'явилася охорона, потім пішов під знесення один із корпусів історичної будівлі. Сочинці підозрюють, що на цю територію теж поклав око український президент-втікач.

Нагадаємо, раніше Янукович повідомив, що він був повалений з поста, тому що його обдурили.

Тим часом, АРМА визначило переможця конкурсу на управителя резиденції "Межигір'я".

 

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