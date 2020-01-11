Сегодня в западные и северные области страны ворвется штормовой ветер

11 января вечером и 12 января ночью в западных и северных областях Украины, а также в Киеве и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, вечером 11 января и в ночью 12 января в западных и северных областях Украины, в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.





В КГГА напомнили основные правила поведения в случае сильного ветра:

- все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними транспорт.



Как сообщали Українські Новини, на выходных всю Украину накроют дожди, местами со снегом.



Тем временем 2019 год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.