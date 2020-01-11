подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
11 января 2020, суббота, 18:46 64
Общество 2020-01-11T18:46:01+02:00
Українські Новини
Сегодня в западные и северные области страны ворвется штормовой ветер

Сегодня в западные и северные области страны ворвется штормовой ветер

Валерия Драгомирова
ГСЧС, Ветер, Порывы ветра, Штормовой ветер
Ветер. Фото: postimees.ee
Ветер. Фото: postimees.ee

11 января вечером и 12 января ночью в западных и северных областях Украины, а также в Киеве и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, вечером 11 января и в ночью 12 января в западных и северных областях Украины, в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.


В КГГА напомнили основные правила поведения в случае сильного ветра:

- все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними транспорт.


Как сообщали Українські Новини, на выходных всю Украину накроют дожди, местами со снегом. 

Тем временем 2019 год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

Больше новостей о: ГСЧС Ветер Порывы ветра Штормовой ветер

Новости
Рухани позвонил Зеленскому: Иран обещает наказать виновных в авиакатастрофе и вернуть тела погибших 20:16
Крушение самолета МАУ: после признания властей в Тегеране начались стычки студентов с полицией 19:47
Ущерб Британии от Brexit уже составил $170 млрд 19:15
Сегодня в западные и северные области страны ворвется штормовой ветер 18:46
Участник конкурса в ГБР требует запретить его проведение через суд 18:17 Документ
больше новостей
Самую большую компенсацию за аренду жилья получил  депутат от "Слуги народа" 21:16
Снегопады и резкое потепление: прогноз погоды на пятницу 21:00 Карта
Кабмин повысил оклад генпрокурора в 2,5 раза 12:10
Транспортное происшествие на ж/д станции: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов 15:25
Телеканал США сообщил о двух пусках ракет по самолету МАУ, зафиксированных разведкой 21:21
больше новостей
Все с пулевыми и осколочными ранениями: в Киев прибыли тяжелораненые герои Донбасса 22:55
Телеканал США сообщил о двух пусках ракет по самолету МАУ, зафиксированных разведкой 21:21
Кабмин повысил оклад генпрокурора в 2,5 раза 12:10
Самую большую компенсацию за аренду жилья получил  депутат от "Слуги народа" 21:16
Экс-начальник ГСУ СБУ Вовк претендует на должность первого замдиректора ГБР 12:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok