Иранские СМИ опубликовали видео с моментом запуска ракеты по самолету МАУ

"Видео показывает запуск ракеты режима Ирана против украинского коммерческого авиалайнера рейса # PT752, в результате которого погибли 176 человек. Человек, который опубликовал видео, сказал, что он не выступал с этой записью раньше из-за страха перед органами безопасности режима", - говорится в сообщении.

На видео видно старт ракеты, а также резкую вспышку света.

Video shows the #Iran regime's rocket launch against the Ukranian commercial airliner, flight #PT752, that killed 176 people. The person who published the video said he hadn't come forward with the footage before due to fear from the regime's security institutions. pic.twitter.com/zKsC2PGQkU