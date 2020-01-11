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11 января 2020, суббота, 16:12 78
Силовые структуры 2020-01-11T17:00:02+02:00
Українські Новини
Смертельное ДТП с участием полицейского: в ГБР открыли уголовное дело

Смертельное ДТП с участием полицейского: в ГБР открыли уголовное дело

Валерия Драгомирова
ГБР, ДТП, Полицейский, Уголовное производство
ДТП. Фото: ГБР
ДТП. Фото: ГБР

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту наезда автомобиля под управлением полицейского на пешехода со смертельным исходом в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

По предварительной информации, в субботу около 7:00 сотрудник полиции, управляя служебным автомобилем марки Renault Doker, сбил пешехода. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

На данный момент следователи ГБР допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса).

Как сообщали Українськi Новини, пешеход стал причиной двойного ДТП в Киеве

Ранее в Киеве Lexus влетел в автобус, семейную пару с ребенком госпитализировали. Также госпитализировали одного пассажира автобуса. 


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