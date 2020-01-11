Смертельное ДТП с участием полицейского: в ГБР открыли уголовное дело

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту наезда автомобиля под управлением полицейского на пешехода со смертельным исходом в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.



По предварительной информации, в субботу около 7:00 сотрудник полиции, управляя служебным автомобилем марки Renault Doker, сбил пешехода. От полученных травм пострадавший погиб на месте.



На данный момент следователи ГБР допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.



Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса).



Как сообщали Українськi Новини, пешеход стал причиной двойного ДТП в Киеве.



Ранее в Киеве Lexus влетел в автобус, семейную пару с ребенком госпитализировали. Также госпитализировали одного пассажира автобуса.





