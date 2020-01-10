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10 января 2020, пятница, 20:27 519
Происшествия 2020-01-10T20:29:26+02:00
Українські Новини
Пешеход стал причиной двойного ДТП в Киеве

Пешеход стал причиной двойного ДТП в Киеве

Таня Войтюк
ПДД, ДТП, Авария, Киев
Место ДТП. Фото: Facebook/ДТП Киев
Место ДТП. Фото: Facebook/ДТП Киев

Несмотря на то, что в Украине собираются увеличить штрафы для пешеходов за нарушения ПДД, в пятницу, 10 января, на улице Марины Цветаевой в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и двух автомобилей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает сообщество "ДТП Киев".

Согласно сообщениям в социальной сети, мужчина пытался перебежать дорогу на красный для пешеходов свет, в результате чего попал под машину. После столкновения автомобиль, который сбил пешехода, выехал на встречную полосу и врезался на полном холу в другое транспортное средство.

В коментариях к посту очевидцы подтвердили, что пешеход не выжил после столкновения с машиной.

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