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11 січня 2020, субота, 16:19 3
Силові структури 2020-01-11T16:20:20+02:00
Українські Новини
Смертельне ДТП за участю поліцейського: в ДБР відкрили кримінальну справу

Смертельне ДТП за участю поліцейського: в ДБР відкрили кримінальну справу

Валерия Драгомирова
ДБР, ДТП, поліцейський
ДТП. Фото: ДБР
ДТП. Фото: ДБР

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом наїзду автомобіля під керуванням поліцейського на пішохода зі смертельними наслідками в Київській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

За попередньою інформацією, у суботу близько 7:00 співробітник поліції, керуючи службовим автомобілем марки Renault Doker, збив пішохода. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

На даний момент слідчі ДБР допитують свідків та очевидців події. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу).

Як повідомляли Українські Новини, пішохід став причиною подвійного ДТП в Києві.

Раніше у Києві Lexus влетів в автобус, сімейну пару з дитиною госпіталізували. Також госпіталізували одного пасажира автобуса.

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