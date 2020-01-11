Смертельне ДТП за участю поліцейського: в ДБР відкрили кримінальну справу

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом наїзду автомобіля під керуванням поліцейського на пішохода зі смертельними наслідками в Київській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.



За попередньою інформацією, у суботу близько 7:00 співробітник поліції, керуючи службовим автомобілем марки Renault Doker, збив пішохода. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.



На даний момент слідчі ДБР допитують свідків та очевидців події. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області.



Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу).



Як повідомляли Українські Новини, пішохід став причиною подвійного ДТП в Києві.



Раніше у Києві Lexus влетів в автобус, сімейну пару з дитиною госпіталізували. Також госпіталізували одного пасажира автобуса.