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11 января 2020, суббота, 14:56 159
Общество 2020-01-11T14:57:30+02:00
Українські Новини
Я бы просил много за то, что они сделали, - вице-президент МАУ о компенсации за сбитый самолет

Я бы просил много за то, что они сделали, - вице-президент МАУ о компенсации за сбитый самолет

Валерия Драгомирова
Игорь Сосновский, Иран, МАУ
Самолет МАУ
Самолет МАУ

Вице-президент авиакомпании МАУ Игорь Сосновский, говоря о компенсации со стороны Ирана за сбитый 8 января самолет заявил, что просил бы много за то, что они сделали. Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.


"Я бы просил много за то, что они сделали", - сказал Игорь Сосновский.

При этом он не уточнил, о какой сумме может идти речь.

Как сообщали Українськi Новини, Иран признал, что сбил самолет МАУ ракетой.

8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение. В результате катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины. Среди погибших пассажиров было также 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Великобритании и Германии.

Кроме того, Зеленский настаивает на "полном признании вины" Ирана за то, что сбили украинский самолет МАУ. Также президент ожидает привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций. 

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