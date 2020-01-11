Я бы просил много за то, что они сделали, - вице-президент МАУ о компенсации за сбитый самолет

Вице-президент авиакомпании МАУ Игорь Сосновский, говоря о компенсации со стороны Ирана за сбитый 8 января самолет заявил, что просил бы много за то, что они сделали. Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.



"Я бы просил много за то, что они сделали", - сказал Игорь Сосновский.



При этом он не уточнил, о какой сумме может идти речь.



Как сообщали Українськi Новини, Иран признал, что сбил самолет МАУ ракетой.

8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение. В результате катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины. Среди погибших пассажиров было также 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Великобритании и Германии.



Кроме того, Зеленский настаивает на "полном признании вины" Ирана за то, что сбили украинский самолет МАУ. Также президент ожидает привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций.