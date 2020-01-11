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  • Угроз при вылете самолета из Ирана не было: в МАУ раскрыли детали полета
11 января 2020, суббота, 14:05 1237
Политика 2020-01-11T14:10:20+02:00
Українські Новини
Угроз при вылете самолета из Ирана не было: в МАУ раскрыли детали полета

Угроз при вылете самолета из Ирана не было: в МАУ раскрыли детали полета

Надежда Комендантова
МАУ, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Авиакатастрофа
Катастрофа самолета МАУ. Фото: Офис Президента
Катастрофа самолета МАУ. Фото: Офис Президента

"Международные авиалинии Украины" заявляют, что никаких угроз при вылете 8 января самолета "Тегеран - Киев" из Ирана не было.

Об этом сообщил на брифинге президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне, передают Українськi Новини.

"Никаких угроз при вылете из Ирана не было", - сказал он.

По его словам, никакой информации об угрозах ни от украинских, ни от иранских властей не было.

Также не было никаких запретов на полеты в/из Ирана.

Вице-президент МАУ Игорь Сосновский сообщил, что самолет МАУ не отклонялся от маршрута и после крушения самолета аэропорт Тегерана продолжил работу в штатном режиме.

Также Сосновский считает безответственностью властей Ирана отсутствие запрета на полеты пассажирских самолетов в иранском воздушном пространстве в связи с эскалацией ситуации с США.

"Это абсолютная безответственность", - сказал он.

По его словам, в связи с эскалацией ситуации между Ираном и США полеты в иранском воздушном пространстве должны были быть запрещены.

Также он сообщил, что после авиакатастрофы самолета МАУ не будет ничего менять, а продолжать те процессы, которые начала и проводит.

Как сообщали Українськi Новини, Иран признал, что сбил самолет МАУ ракетой.

8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение. Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины. Среди погибших пассажиров было также 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.

Тем временем, Гончарук рассказал о ходе расследования.

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