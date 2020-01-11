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11 января 2020, суббота, 11:25 1220
Происшествия 2020-01-11T12:30:02+02:00
Українські Новини
Под Киевом полицейское авто насмерть сбило мужчину

Под Киевом полицейское авто насмерть сбило мужчину

Надежда Комендантова
наезд на пешехода, ДТП под Киевом, смертельное ДТП, ДТП с полицейскими
Смертельно ДТП под Киевом. Фото: Информатор
Смертельно ДТП под Киевом. Фото: Информатор

В субботу, 11 января, под Киевом в городе Борисполь произошло смертельное ДТП. Полицейский автомобиль Renault Doker сбил мужчину. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

Все случилось около 07:00. Об этом сообщает Информатор.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что ДТП произошло по адресу улица Киевский шлях, 125. Мужчина стоял на проезжей части, возле пешеходного перехода. Именно там и произошел наезд.

От полученных травм мужчина погиб. За рулем был сотрудник одного из подразделений полиции. На месте работают соответствующие службы. Личность погибшего установлена. Все подробности аварии предстоит выяснить правоохранителям.

Напомним, ранее в Кривом Роге авто влетело в людей на пешеходном переходе. Два человека погибли. 

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