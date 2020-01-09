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09 января 2020, четверг, 10:17 233
Происшествия 2020-01-09T10:25:20+02:00
Українські Новини
В Кривом Роге авто влетело в людей на пешеходном переходе: есть погибшие

В Кривом Роге авто влетело в людей на пешеходном переходе: есть погибшие

Надежда Комендантова
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Смертельное ДТП в Кривом Роге
Смертельное ДТП в Кривом Роге

В среду, 8 января, в Кривом Роге произошло смертельное ДТП — автомобиль сбил четырех людей на пешеходном переходе, двое из них погибли на месте. 

Как сообщает "Первый городской", авария случилась вечером в Ингулецком районе на улице Каткова.

По предварительной информации, четыре человека переходили дорогу по зебре. Автомобиль сбил их и скрылся с места происшествия. В результате наезда две женщины погибли на месте, еще двоих госпитализировали 1 17 больницу.

Позже патрульные обнаружили брошенный автомобиль.

Правоохранители установили, что за рулём автомобиля Audi находилась 31-летняя криворожанка. После столкновения она покинула автомобиль и сбежала с места преступления. Предварительно, горожанка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Из-за полученных травм во время столкновения погибли две женщины 47-и и 57-и лет. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.

По факту аварии открыли уголовное производство по ч 3 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта личностями». Женщину-водителя задержали, ей грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. 9 января ей изберут меру пресечения в Днепре.

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