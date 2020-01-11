Президент Ирана пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing

В то время, как Иран официально признал, что по ошибке сбил украинский самолет, президент страны Рухани назвал "большой трагедией" катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Следствие продолжается, чтобы определить и преследовать виновных в этой большой трагедии и непростительной ошибкой", - написал Рухани.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой трагической ошибке. Мои мысли и молитвы со всеми семьями, находящимися в трауре. Я выражаю искренние соболезнования", - добавил иранский президент.

Как сообщали Українські Новини, по информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

Тем временем, Зеленский выдвинул требования к Ирану за сбивание украинского самолета.