Все с пулевыми и осколочными ранениями: в Киев прибыли тяжелораненые герои Донбасса

В пятницу, 10 января, из харьковского госпиталя в экстренном порядке в Киев прибыл борт с тяжело ранеными на Донбассе военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые нуждаются в помощи.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова.

"В киевский госпиталь из Харькова прибыл очень тяжелый борт с ранеными. Все воины с пулевыми и осколочными ранениями. Есть в очень тяжелом состоянии – их сразу везут в реанимацию. Война продолжается, с Нового года есть убитые и много раненых. Вчера убили 23-летнего воина и ранили четверых!" – написала она.

Раненные военные на скорой помощи. Фото: Facebook/Наталья Юсупова

Юсупова уточнила, что сдать донорскую кровь для раненых можно в центре крови в самом госпитале.

"Наши потребности не меняются: это спортивные костюмы, куртки на выписку, тапки, футболки, мыло, салфетки, из пищи колбаса, сыр, соки, йогурты, фрукты для перекуса. Из лекарств нам всегда нужны "Дексалгин" и "Кетанов" в ампулах, салфетки под раны, полотенца. Все это мы покупаем, если заканчивается. Все отчеты смотрите на моей странице", – добавила она, оставив банковские реквизиты для желающих помочь.

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