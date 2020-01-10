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10 січня 2020, пʼятниця, 22:55 5
Силові структури 2020-01-10T22:55:01+02:00
Українські Новини
Всі з кульовими і осколковими пораненнями: до Києва прибули тяжкопоранені герої Донбасу

Всі з кульовими і осколковими пораненнями: до Києва прибули тяжкопоранені герої Донбасу

Таня Войтюк
Донбас, військові, Українські військові, Поранені військові
Поранені військові на швидкої допомоги. Фото: Facebook/Наталія Юсупова
Поранені військові на швидкої допомоги. Фото: Facebook/Наталія Юсупова

У п'ятницю, 10 січня, з харківського госпіталю в екстреному порядку в Київ прибув борт з тяжко пораненими на Донбасі військовослужбовцями Збройних сил України, які потребують допомоги.

Про це повідомила в Facebook волонтер Наталя Юсупова.

"В київський госпіталь з Харкова прибув дуже важкий борт з пораненими. Всі воїни з кульовими і осколковими пораненнями. Є в дуже важкому стані – їх відразу везуть в реанімацію. Війна триває, з Нового року є вбиті і багато поранених. Вчора вбили 23-річного воїна і поранили чотирьох!" – написала вона.

Поранені військові на швидкої допомоги. Фото: Facebook/Наталія ЮсуповаПоранені військові на швидкої допомоги. Фото: Facebook/Наталія Юсупова

Юсупова уточнила, що здати донорську кров для поранених можна в центрі крові у самому госпіталі.

"Наші потреби не змінюються: це спортивні костюми, куртки на виписку, шкарпетки, футболки, мило, серветки, з їжі ковбаса, сир, соки, йогурти, фрукти для перекусу. З ліків нам завжди потрібні "Дексалгін" і "Кетанов" в ампулах, серветки під рани, рушники. Все це ми купуємо, якщо закінчується. Всі звіти дивіться на моїй сторінці", – додала вона, залишивши банківські реквізити для бажаючих допомогти.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обговорив з держсекретарем США плани по відновленню світу на сході України.

Нагадаємо, Помпео планував відвідати Україну 3 січня для підтвердження підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

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