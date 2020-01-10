Зеленский снова обсудил с Трюдо расследование крушения самолета МАУ

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо необходимость уменьшить количество спекуляций по расследованию причин крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране (Иран) 8 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Зеленский и Трюдо обсудили по телефону ситуацию по расследованию причин катастрофы самолета в Иране.

Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования.

Они согласились, что в изучении информации должен быть тщательный подход, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными.

Зеленский сообщил, что находится на связи с различными государствами.

Украинские эксперты анализируют полученные данные, все версии причин авиакатастрофы считаются возможными.

Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментам самолета и "черным ящикам".

Как сообщали Українськi Новини, тем временем как Украина получила доступ к черным ящикам, Европейская комиссия заявила, что на данном этапе расследования катастрофы самолета МАУ под Тегераном нет убедительных доказательств относительно причины падения украинского лайнера.

8 января все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране, который вскоре после вылета в Киев из аэропорта потерпел крушение.