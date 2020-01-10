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10 января 2020, пятница, 20:05 542
Политика 2020-01-10T20:45:02+02:00
Українські Новини
СБУ рассматривает 2 приоритетные версии крушения самолета МАУ

СБУ рассматривает 2 приоритетные версии крушения самолета МАУ

Влада Билоус
Влада Билоус
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, СБУ

Служба безопасности Украины рассматривает 2 приоритетные версии крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране (Иран) 8 января.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ, передают Українськi Новини.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы СБУ в пятницу отметил, что первая версия - это попадание ракеты, вторая - теракт.

"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное", - заявил Иван Баканов.

Он отметил, что все вопросы на данный момент прорабатываются.

Также СБУ изучает и анализирует версию теракта.

Также на совещании Баканов поблагодарил представителей Офиса Президента, Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Министерства иностранных дел (МИДа), Службы внешней разведки, других органов власти и международных партнеров, которые присоединились к расследованию.

Баканов напомнил, что была сформирована отдельная следственная группа СБУ, которая работает в Иране.

Отдельно глава СБУ призвал граждан более осторожно относиться к распространению непроверенных данных о трагедии.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем как Украина получила доступ к черным ящикам, Европейская комиссия заявила, что на данном этапе расследования катастрофы самолета МАУ под Тегераном нет убедительных доказательств относительно причины падения украинского лайнера.

8 января все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране, который вскоре после вылета в Киев из аэропорта потерпел крушение.

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