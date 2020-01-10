У Китаї невідомий вид вірусної пневмонії набирає обертів: заражені вже 60 осіб

У місті Ухань (Китай) починає набирати обертів нова вірусна пневмонія. Раніше виявили 44 випадки зараження. На сьогодні кількість збільшилася до 60 осіб. Про це повідомляє газета South China Morning Post.

Наголошується, що з 60 чоловік 15 заразилися одним і тим же штамом – коронавірусом.

Цей вірус є "родичем" атипової пневмонії та гострого респіраторного синдрому.

Наголошується, що, як і в попередніх випадках, пацієнти, ймовірно, їм заразилися від тварин. Однак поки немає підстав вважати, що нова пневмонія буде такою ж небезпечною. Немає на даний момент і даних, що хвороба може передаватися між людьми.

Раніше через спалах захворювання в Сінгапурі та Гонконгу ввели додаткові процеси обстеження мандрівників з міста Ухань.

Зазначалося, що цей вірус може бути пов'язаний з важким гострим респіраторним синдромом (ТОРС або Sars). У 2002-2003 роках ця потенційно смертельна хвороба виникла в Китаї і забрала життя близько 700 осіб з різних країн світу.

В соцмережах також порівнюють невідому форму пневмонії з тяжким гострим респіраторним синдромом. Однак поліція Ухань заявила, що покарала 8 осіб, які "публікували або поширювали брехливу інформацію без перевірки".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що стежать за спалахом і тримають контакт з китайською владою.

Як повідомляли Українські Новини, світу загрожує спалах одного з найбільш масштабних епідемій грипу за останні 15 років.