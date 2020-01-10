Украинцы второй день не могут вылететь из Италии из-за долгов лоукостера

Пассажиры итальянской авиакомпании Ernest Airlines из Украины уже двое суток не могут вылететь из Италии в Киев в связзи с долгами авиакомпании перед аэропортом "Киев" им. Игоря Сикорского.

Об этом заявил юрист-консультант Консультативного миссии Европейского Союза в Украине (EUAM Ukraine) Владимир Беленький, передает "Страна".

"Наши граждане – 160 пассажиров – не могут уже двое суток вылететь из Италии домой... По информации, которую озвучила хендлинговая компания в аэропорту Неаполя, Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не принимает самолет из-за долгов...", - написал он.

Люди в зале ожидания. Фото: Facebook/Владимир Беленкий

Источники в аэропорту подтвердили задолженность авиакомпании по обслуживанию воздушных судов перед аэропортом.

Как отмечает Беленький, сначала был отменен рейс Ernest Airlines из Одессы и других городов в Рим, людям предложили вылететь другим рейсом Неаполь-Киев, однако пассажиры не могут вылететь и из Неаполя.

"Рейс должен был улететь 9 января в 15:00, потом в 17:00, потом в 21:00... В итоге человек развернули возле гейта, сказали забирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением, и кто за это будет платить... Сегодня 10 января рейс должен был вылететь в 9:00, все снова дошли до гейтов и опять рейс отменили. Когда будет вылет непонятно. Люди отказываются уходить от гейта", - пояснил он.

В то же время, международный аэропорт "Львов" в Facebook также сообщил об отмене двух и задержке четырех рейсов Ernest Airlines.

"Рейсы EG298/EG297 Львов-Венеция-Львов отменен. Пассажирам будет сообщено о отмены и перебронирования билетов. Рейс EG223 Милан (Бергамо)-Львов задерживается с вылетом из Милана до 15:00 (планово - 7:00)", - говорится в сообщении.

Кроме того, время вылета рейса EG278 из Львова в Неаполь переносится с 9:20 на 17:40 Соответственно, обратный рейс EG277 задерживается с вылетом из Неаполя до 20:30 (по плану - в 12:45).

Рейс EG224 Львов-Милан (Бергамо) задерживается вылетом из Львова в 23:20 (планово 20:40).

Как сообщали Українські Новини, немецкие авиалинии Lufthansa возобновляют рейсы в Тегеран.

Ранее в Швеции большая часть населения отказалась от авиаперевозок в знак защиты климата.