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10 января 2020, пятница, 18:24 258
Внешняя политика 2020-01-10T19:15:02+02:00
Українські Новини
Грузия готова предоставить Украине необходимую помощь в связи с крушением самолета МАУ в Иране

Грузия готова предоставить Украине необходимую помощь в связи с крушением самолета МАУ в Иране

Елизавета Кесельман
Крушение самолета, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Грузия, Украина, финансовая помощь Украине
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi

Грузия готова предоставить Украине необходимую помощь в связи с крушением самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Владимира Зеленского по итогам его телефонного разговора с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, передают Українськi Новини.

"Во время разговора глава правительства Грузии заявил, что разделяет боль в связи с гибелью украинских граждан в катастрофе самолета авиакомпании МАУ в иранском городе Тегеране и выразил соболезнования близким жертв трагедии. Георгий Гахария заверил Президента, что Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь", - сказано в нем.

Зеленский отметил, что для Украины является приоритетом провести полное и объективное расследование причин трагедии, а украинские эксперты уже приобщены к этому процессу.

"Мы чувствуем вашу поддержку, Украина и Грузия всегда были бок о бок в сложные моменты истории. У нас работают специалисты, мы уже отправили самолет с нашими лучшими специалистами в Иран и работаем над тем, чтобы расследование было прозрачным", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рейсовый самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение.

Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.

Среди погибших пассажиров было также 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.

Комиссия по расследованию причин крушения самолета отрабатывает 4 основные версии авиакатастрофы: поражение самолета зенитным ракетным комплексом, столкновение с беспилотным летательным аппаратом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам и взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со ссылкой на данные разведки сообщили, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух", что могло быть сделано непреднамеренно, по ошибке.

Иран отрицает данную информацию.

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