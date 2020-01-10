В Украине после проверок закрыли почти 400 заправок, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет о закрытии 377 нелегальных автозаправочных станций (АЗС).

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

Гончарук сообщил, что Государственная фискальная служба (ГФС), Национальная полиция и Служба безопасности Украины (СБУ) провели 2,2 тыс. проверок и проверили информацию касательно 1,399 тыс. нелегальных АЗС.

Отмечается, что 377 АЗС прекратили свою деятельность, 316 - были демонтированы ранее или отсутствовали по адресу, 243 - демонтированы за отчетный период, 463 - оформили лицензию.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук поручил правоохранителям решить проблему нелегальных автозаправочных станций до 9 января 2020 года. Премьер сообщил, что на данный момент уже демонтировано 46 незаконных АЗС, начато 18 уголовных производств и 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий.

Также стало известно, что многие украинские автозаправки простаивают без топлива. А в АМКУ заявляли, что закупочные цены на бензин и дизтопливо упали на 20%, а на заправках - только на 5%.