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10 января 2020, пятница, 17:32 575
Внешняя политика 2020-01-10T17:33:54+02:00
Українські Новини
Украинцам дали рекомендации визитов и пребывания на Ближнем Востоке

Украинцам дали рекомендации визитов и пребывания на Ближнем Востоке

Таня Войтюк
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Ближний Восток, Иран, МИД
Министерство иностранных дел. Фото: 5.ua
Министерство иностранных дел. Фото: 5.ua

В связи с нестабильной ситуацией на после того, как 8 сентября потерпел крушение самолет Boeing-737 в Иране, украинцам рекомендуют воздержаться от поездок на Ближний Восток.

Об этом говорится на сайте пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

В МИДе призывают граждан Украины воздержаться от поездок в Сирию, Ирак и Иран, а также дали определенные рекомендации гражданам, которые уже находятся в странах Ближнего Востока.

В Министерстве советуют гражданам, находящимся в Израиле, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах:

  • поддерживать постоянную связь со своими родственниками или знакомыми в Украине;
  • заранее купить билеты в обратном направлении и предусмотреть наличие достаточных денежных средств на случай попадания в затруднительное положение;
  • проявлять повышенную бдительность и осторожность, постоянно следить за новостями относительно развития ситуации с безопасностью в регионе, максимально ограничить передвижения, избегать мест массового скопления, не участвовать в акциях протеста;
  • всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, неукоснительно выполнять законные указания представителей местных правоохранительных органов.

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве иностранных дел сообщили, что США передали Украине важные данные о крушении самолета МАУ в Иране.

Напомним, следственная комиссия имеет 4 версии крушения украинского самолета в Иране.

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