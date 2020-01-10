Украинцам дали рекомендации визитов и пребывания на Ближнем Востоке

В связи с нестабильной ситуацией на после того, как 8 сентября потерпел крушение самолет Boeing-737 в Иране, украинцам рекомендуют воздержаться от поездок на Ближний Восток.

Об этом говорится на сайте пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

В МИДе призывают граждан Украины воздержаться от поездок в Сирию, Ирак и Иран, а также дали определенные рекомендации гражданам, которые уже находятся в странах Ближнего Востока.

В Министерстве советуют гражданам, находящимся в Израиле, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах:

поддерживать постоянную связь со своими родственниками или знакомыми в Украине;

заранее купить билеты в обратном направлении и предусмотреть наличие достаточных денежных средств на случай попадания в затруднительное положение;

проявлять повышенную бдительность и осторожность, постоянно следить за новостями относительно развития ситуации с безопасностью в регионе, максимально ограничить передвижения, избегать мест массового скопления, не участвовать в акциях протеста;

всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, неукоснительно выполнять законные указания представителей местных правоохранительных органов.

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве иностранных дел сообщили, что США передали Украине важные данные о крушении самолета МАУ в Иране.

Напомним, следственная комиссия имеет 4 версии крушения украинского самолета в Иране.