Перед выходными гривна на межбанке укрепилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 16 коп. в пятницу укрепился на 15 коп. до 23,95 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,08-24,12 UAH/USD, затем котировки снизились до 23,97-24,05 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,93-23,96 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 0,88% с 23,74 UAH/USD до 23,95 UAH/USD.

Отметим, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, котировки на межбанковском валютном рынке выросли выше уровня 24,00 UAH/USD по состоянию на 11:30 четверга достигли уровня 24,08-24,11 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 11-12 января, на 13,46 коп. до 23,9792 UAH/USD.