Перед вихідними гривня на міжбанку зміцнилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 16 коп. в п'ятницю зміцнився на 15 коп. до 23,95 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,08-24,12 UAH/USD, потім котирування знизилися до 23,97-24,05 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,93-23,96 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 0,88% з 23,74 UAH/USD до 23,95 UAH/USD.

Зазначимо, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, котирування на міжбанківському валютному ринку зросли вище рівня 24,00 UAH/USD станом на 11:30 четверга досягли рівня 24,08-24,11 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 11-12 січня, на 13,46 коп. до 23,9792 UAH/USD.