Перед вихідними гривня на міжбанку зміцнилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 16 коп. в п'ятницю зміцнився на 15 коп. до 23,95 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,08-24,12 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 23,97-24,05 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 23,93-23,96 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 0,88% з 23,74 UAH\/USD до 23,95 UAH\/USD. Зазначимо, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, котирування на міжбанківському валютному ринку зросли вище рівня 24,00 UAH\/USD станом на 11:30 четверга досягли рівня 24,08-24,11 UAH\/USD. Тим часом, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 11-12 січня, на 13,46 коп. до 23,9792 UAH\/USD.