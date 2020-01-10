"Вечерний квартал", "Дизель шоу" и "Привет, 20-е": что больше всего смотрели украинцы в новогоднюю ночь

Для семейного Нового года обязательной частью программы является просмотр традиционных новогодних концертов на любимых каналах. Стало известно, какой телеканал больше всего смотрели украинцы в новогоднюю ночь. Об этом передает "Детектор медиа".

Так, украинцы в новогоднюю ночь, а также 31 декабря 2019-го и 1 января 2020 больше всего смотрели канал "1 + 1".

Согласно информации ведомства, по коммерческой аудитории "18-54, вся Украина" в пик-прайм с 20: 00-02:00 "Плюсы" опередили своего ближайшего конкурента ICTV почти вдвое: доля 25,04% против 13,4%. Это при том, что средняя доля "1 + 1" в декабре составила 11,46%.

Фото: "Детектор медиа"

Среди юмористических шоу лидером стал "Новогодний Вечерний квартал". С долей 30,83% он занимает второе место топа по коммерческой аудитории. Тогда как "Дизель шоу" на ICTV собрал 14,87% телеаудитории. Заметим, что проекты вышли в разных слотах: "Дизель шоу" - в 20:11, "Новогодний Вечерний квартал" - в полночь.

Фото: "Детектор медиа"

Также в топ лучших программ ночи попали концерты "Украина" и "Интера": "Музыкальная платформа" - 16,87%, "Привет 20-е" - 11,04%,"Главная елка страны" - 10,07%. Также в топе - сериалы ICTV "Пес" и "Пес-2" и "Шоу братьев Шумахеров" на "Украине".

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в ДТП под Киевом погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что считает Номер "95 квартала" о Гонтаревой, за который коллективу заплатитли 1000 евро, негативно влияющим на инвестклимат в Украине.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский получил 5 млн гривен от "Квартала 95"