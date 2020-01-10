подписаться на рассылку
23.85 24.35
25.75 26.8
˟
10 января 2020, пятница, 16:03 186
Общество 2020-01-10T16:15:02+02:00
Українські Новини
"Вечерний квартал", "Дизель шоу" и "Привет, 20-е": что больше всего смотрели украинцы в новогоднюю ночь

"Вечерний квартал", "Дизель шоу" и "Привет, 20-е": что больше всего смотрели украинцы в новогоднюю ночь

Елизавета Кесельман
1+1, Телеканал ICTV, Телеканал Интер, Вечерний квартал, Дизель Шоу
Телевизор.Человек.Фото: pixabay
Телевизор.Человек.Фото: pixabay

Для семейного Нового года обязательной частью программы является просмотр традиционных новогодних концертов на любимых каналах. Стало известно, какой телеканал больше всего смотрели украинцы в новогоднюю ночь. Об этом передает "Детектор медиа".

Так, украинцы в новогоднюю ночь, а также 31 декабря 2019-го и 1 января 2020 больше всего смотрели канал "1 + 1".

Согласно информации ведомства, по коммерческой аудитории "18-54, вся Украина" в пик-прайм с 20: 00-02:00 "Плюсы" опередили своего ближайшего конкурента ICTV почти вдвое: доля 25,04% против 13,4%. Это при том, что средняя доля "1 + 1" в декабре составила 11,46%.

Фото: "Детектор медиа"

Среди юмористических шоу лидером стал "Новогодний Вечерний квартал". С долей 30,83% он занимает второе место топа по коммерческой аудитории. Тогда как "Дизель шоу" на ICTV собрал 14,87% телеаудитории. Заметим, что проекты вышли в разных слотах: "Дизель шоу" - в 20:11, "Новогодний Вечерний квартал" - в полночь.

Фото: Фото: "Детектор медиа"

Также в топ лучших программ ночи попали концерты "Украина" и "Интера": "Музыкальная платформа" - 16,87%, "Привет 20-е" - 11,04%,"Главная елка страны" - 10,07%. Также в топе - сериалы ICTV "Пес" и "Пес-2" и "Шоу братьев Шумахеров" на "Украине".

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в ДТП под Киевом погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что считает Номер "95 квартала" о Гонтаревой, за который коллективу заплатитли 1000 евро,  негативно влияющим на инвестклимат в Украине.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский получил 5 млн гривен от "Квартала 95"

Больше новостей о: 1+1 Телеканал ICTV Телеканал Интер Вечерний квартал Дизель Шоу

Новости
Появилось видео "черных ящиков" самолета МАУ: Иран вскроет их самостоятельно 16:13
Телевизор.Человек.Фото: pixabay
"Вечерний квартал", "Дизель шоу" и "Привет, 20-е": что больше всего смотрели украинцы в новогоднюю ночь 16:03
Святослав Вакарчук в Таиланде. Фото: PortnovUA
​​Фото дня: Вакарчук на диком пляже в Таиланде отдыхает от рабочих будней 15:54
Спасенный тигр. Фото: Евгения Прокопенко
Брошенные в Киеве тигры отправились в новые уютные дома 15:43
Суд Швейцарии обязал Россию выплатить Украине более $80 млн за потерю Крыма 15:29
больше новостей
Сегодня у Порошенко допрос в ГБР 08:45
Украинцам снизят тарифы на отопление: сколько придется платить в январе 05:55
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа Boeing-737 - украинским авиакомпаниям запретили полеты и над Ираком: онлайн трансляция 22:12 Обновляется
Снегопады и резкое потепление: прогноз погоды на пятницу 21:00 Карта
НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях Баканова 12:10
больше новостей
Кабмин повысил оклад генпрокурора в 2,5 раза 12:10
Телеканал США сообщил о двух пусках ракет по самолету МАУ, зафиксированных разведкой 21:21
Сегодня у Порошенко допрос в ГБР 08:45
НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях Баканова 12:10
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа Boeing-737 - украинским авиакомпаниям запретили полеты и над Ираком: онлайн трансляция 22:12 Обновляется
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok