Брошенные в Киеве тигры отправились в новые уютные дома

Вчера, 8 января, шесть тигров, которых оставили в ужасном состоянии в заброшенном клубе под Киевом, обрели уютные новые дома. Об этом в своем аккаунте Facebook сообщила Евгения Прокопенко.

Юрист, зоозащитница и женщина-спасатель животных рассказала, что тигры отправились в зоопарки "12 месяцев", "Фельдман-Экопарк" и в приют для диких животных. Бывший владелец добровольно отдал тигров.

Тигры. Фото: Евгения Прокопенко

Ранее Українські Новини сообщали, что 29 декабря, на территории заброшенного клуба зоозащитники обнаружили брошенных тигров, которые были в грязи и фекалиях.

Тем временем Одесский зоопарк купил краснокнижное животное за 100 тысяч гривен.

Напомним, во Франции из зоопарка Сен-Мартен-ла-Плену, через сломанные недавними снегопадами ветви деревьев, сбежал один из последних представителей Красных панд.