подписаться на рассылку
23.85 24.35
25.75 26.8
˟
10 января 2020, пятница, 15:43 164
Общество 2020-01-10T16:15:02+02:00
Українські Новини
Брошенные в Киеве тигры отправились в новые уютные дома

Брошенные в Киеве тигры отправились в новые уютные дома

Ольга Фандорина
Тигры, Тигр, Зоопарк, Дикое животное, Жестокое обращение с животными

Вчера, 8 января, шесть тигров, которых оставили в ужасном состоянии в заброшенном клубе под Киевом, обрели уютные новые дома. Об этом в своем аккаунте Facebook сообщила Евгения Прокопенко.

Юрист, зоозащитница и женщина-спасатель животных рассказала, что тигры отправились в зоопарки "12 месяцев", "Фельдман-Экопарк" и в приют для диких животных. Бывший владелец добровольно отдал тигров.

Тигры. Фото: Евгения ПрокопенкоТигры. Фото: Евгения Прокопенко

Ранее Українські Новини сообщали, что 29 декабря, на территории заброшенного клуба зоозащитники обнаружили брошенных тигров, которые были в грязи и фекалиях.

Тем временем Одесский зоопарк купил краснокнижное животное за 100 тысяч гривен.

Напомним, во Франции из зоопарка Сен-Мартен-ла-Плену, через сломанные недавними снегопадами ветви деревьев, сбежал один из последних представителей Красных панд.

Больше новостей о: Тигры Тигр Зоопарк Дикое животное Жестокое обращение с животными

Новости
Появилось видео "черных ящиков" самолета МАУ: Иран вскроет их самостоятельно 16:13
Телевизор.Человек.Фото: pixabay
"Вечерний квартал", "Дизель шоу" и "Привет, 20-е": что больше всего смотрели украинцы в новогоднюю ночь 16:03
Святослав Вакарчук в Таиланде. Фото: PortnovUA
​​Фото дня: Вакарчук на диком пляже в Таиланде отдыхает от рабочих будней 15:54
Спасенный тигр. Фото: Евгения Прокопенко
Брошенные в Киеве тигры отправились в новые уютные дома 15:43
Суд Швейцарии обязал Россию выплатить Украине более $80 млн за потерю Крыма 15:29
больше новостей
Сегодня у Порошенко допрос в ГБР 08:45
Украинцам снизят тарифы на отопление: сколько придется платить в январе 05:55
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа Boeing-737 - украинским авиакомпаниям запретили полеты и над Ираком: онлайн трансляция 22:12 Обновляется
Снегопады и резкое потепление: прогноз погоды на пятницу 21:00 Карта
НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях Баканова 12:10
больше новостей
Кабмин повысил оклад генпрокурора в 2,5 раза 12:10
Телеканал США сообщил о двух пусках ракет по самолету МАУ, зафиксированных разведкой 21:21
Сегодня у Порошенко допрос в ГБР 08:45
НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях Баканова 12:10
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа Boeing-737 - украинским авиакомпаниям запретили полеты и над Ираком: онлайн трансляция 22:12 Обновляется
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok