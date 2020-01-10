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10 января 2020, пятница, 15:29 115
Политика мира 2020-01-10T15:38:33+02:00
Українські Новини
Суд Швейцарии обязал Россию выплатить Украине более $80 млн за потерю Крыма

Суд Швейцарии обязал Россию выплатить Украине более $80 млн за потерю Крыма

Елизавета Кесельман
Россия, Швейцария, Женевский суд, Россия выплатит, Компенсация, Газ, Нефть, Крым, Аннексия

Федеральный суд Швейцарии заявил о том, что Россия обязана выплатить компенсацию Украине в размере $ 82,1 млн за конфискацию имущества после аннексии Крыма в 2014 году. Об этом передает Swiss Info.

Отмечается, что компенсация полагается 12 украинским фирмам, которые обратились в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге, среди которых была "Укрнафта".

После такого приговора Росиия подала аппеляцию, однако суд отклонил иск российского государства на решения, вынесенные Международным арбитражным судом в Женеве в апреле прошлого года.

Россия утверждала, что женевский суд не подходит для вынесения решения по этому делу, поскольку тем самым он определяет статус Крыма.

Она также заявляла, что аргумент, выдвинутый украинскими фирмами, которые заявили, что они должны быть защищены соглашением о защите инвестиций между Россией и Украиной в 1998 году, непригоден.

По мнению Федерального суда в Лозанне, компетенцию суда в Женеве нельзя ставить под сомнение. Она уже была подтверждена на предварительном слушании в октябре 2018 года, на котором суд также отклонил аргумент России о соглашении 1998 года.

Как сообщали Українські Новини, ранее Россия заплатила Украине компенсацию за "грязную" нефть из нефтепровода "Дружба".

Также Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд кубометр

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